Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'deki lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00'de yapılması planlanan sefer ile Kabatepe'den saat 09.00'da gerçekleştirilecek olan tarifeli seferler yapılmadı. Gün içinde Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00'deki feribot seferleri de yapılmayacak.

Geyikli-Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.



ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.