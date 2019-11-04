Gökçeada seferleri iptal

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün GökçeadaKabatepe arasındaki tüm tarifeli seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

Kuzey Ege’de görülen lodos fırtınası, Çanakkale’deki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yayımladığı açıklama ile bugün GökçeadaKabatepe hattındaki tüm seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

Çanakkale Boğaz hattında ve GeyikliBozcaada seferlerinde ise şu an için henüz bir aksama yaşanmıyor.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.