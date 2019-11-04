Gökçeada seferleri iptal

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün GökçeadaKabatepe arasındaki tüm tarifeli seferlerin iptal olduğunu duyurdu.
Kuzey Ege’de görülen lodos fırtınası, Çanakkale’deki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yayımladığı açıklama ile bugün GökçeadaKabatepe hattındaki tüm seferlerin iptal olduğunu duyurdu.
Çanakkale Boğaz hattında ve GeyikliBozcaada seferlerinde ise şu an için henüz bir aksama yaşanmıyor.
ÇANAKKALE
04 Kasım 2019 Pazartesi
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