Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüste 46 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Çanakkale-İzmir Karayolu´nun Ayvacık ilçesi kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerce durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklarla birlikte organizatör şüphelisi sürücü M.B. de gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
ÇANAKKALE
04 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:39
- ÖĞLE 13:03
- İKİNDİ 15:50
- AKŞAM 18:17
- YATSI 19:36