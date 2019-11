Şehit ve gazi aileleri birlik-beraberlik kahvaltısında bir araya geldi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Gazi Aileleri Derneği yöneticileri, Çanakkale'de ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle kahvaltıda buluştu.

Kepez'deki kahvaltıya 98 şehit ve gazi yakınının yanı sıra AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Gündüz Bağcı da katıldı. Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Vakıf Başkanı Gülşen Uz, kahvaltı öncesi bir konuşma yaparak, "Geleneksel hale getirdiğimiz şehit ve gazi ailelerimizle birlikte

kahvaltı programlarımıza Çanakkale ilimizde ve her ilçede yapmaya devam ediyoruz. Kasım ayında Çanakkale merkezde ikamet eden kahramanlarımızın aileleriyle birlikte olalım, aynı acıları paylaşan ailelerin birlikte ve

beraber olmalarını sağlayalım, bir nebze de olsa moral ve motivasyonu arttıralım istedik. 'İstekleri ve talepleri var ise yüz yüze görüşelim' düşüncesiyle vakfımızın ve derneğimizin kıymetli yönetim kurullarıyla karar verip

böylesine kıymetli bir beraberliği bu gün sağlamış olduk. Her bir şehidimiz ve gazilik mertebesine ulaşmış her bir kahramanımız devletimizin, milletimizin göz bebeğidir. Şehit ve Gazi ailelerinin Çanakkale’de temsilciliğini

üstlenen vakfımızın ve derneğimizin, kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmak geride bıraktıkları manevi ve ulvi değerleri yaşatmak gayesiyle var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Ankara'da sizleri temsil eden, şehit ve gazi ailelerimizin yanında olan 2 kardeşiniz var"

Programda AK Parti Çanakkale Miletvekili Jülide İskenderoğlu da bir konuşma yaparak, başta Başkan Gülşen Uz olmak üzere, böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. İskenderoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Öncelikle bugün sizler birlikte olduğum için çok mutluyum. Bir vekalet var üzerimde. Bülent bey telgraf göndermiş ama kucak dolusu sevgilerini ve selamlarını gönderdi benimle birlikte size. İnşallah beraber de yaparız bu tür kahvaltıları vekilimiz ile. Ankara'da sizleri temsil eden, şehit ve gazi ailelerimizin yanında olan 2 kardeşiniz var. Gecegündüz demeden şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız, emrindeyiz. Biliyoruz ki sizler en kıymetlilerinizi bu vatana hediye ettiniz. Biz hiçbir zaman bunu unutmadık. Ben buradan Gülşen arkadaşıma ve Gökhan kardeşime dernek ve vakıf yönetimlerine, Çan teşkilatımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Gecegündüz demeden sizler için çalıştıkları için. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine de teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin derdi, onların derdi. Onlar da gece gündüz emrinizde. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Hepinizden Allah razı olsun"

Konuşmalar sonrası yapılan kahvaltı ile program, şehitler adına okunan dualar ile son buldu.

