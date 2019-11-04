Çanakkale'de "Işıkeli Köyü Pomak Kültür Evi" ziyarete açıldı.

Açılış törenine Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Genel Meclis üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti temsilcileri, Biga Pomaklar Derneği Başkanı İrfan Çınar ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Çınar, törende bir konuşma yaparak, "Ziyaret ekibi ile ilk önce Pomak Kültür Evini gezerek tesis hakkında bilgiler verdik. Işıkeli Pomak Kültür Evi, kültürel tanıtımın yanı sıra Biga'ya ekoturizme katkı sağlayacak diğer projeler olan Nilüfer Gölü ve Bahçeli Mehmet Çavuş dernekleriyle birlikte ilçenin yöresel ürünlerinin de tanıtımına faydası olacak. Işıkeli köyü, her geçen gün ekoturizme hizmet etmek için hızla düzenlemelere devam etmektedir. Işıkeli köyü gelecekte bölgenin örnek köyü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Gelecek yabancı turistlere paket turizmi ile çok önemli hizmetler verecek olan Işıkeli Köyü ve Pomak Kültür Evi tesislerimiz Biga'nın gözde ziyaret edilen yerlerinden olması için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Daha sonra Işıkeli köyü Muhtarı Emin Aktaş’ın başlatmış olduğu “Senin de bir dikili ağacın olsun” projesi kapsamında ağaç dikimi töreni gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.