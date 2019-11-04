Minibüste 46 mülteci yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 46 mülteci yakalandı. 1 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık girişinde yaptığı yol kontrolünde şüphelenilen bir minibüsü durdurdu. Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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