Çanakkale Müftülüğünün ilk hafızları icazetlerini aldı

Çanakkale Müftülüğüne bağlı Kepez Hamidiye Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun ilk hafızları icazetlerini aldı.

Terzioğlu Yurdu Konferans Salonunda yapılan icazet merasiminde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın eşi Ayşe Tavlı, Çanakkale İl Özel İdare Müdürünün eşi Yasemin Köklü, kurum amirlerinin eşleri, ilçe müftülerinin ve çok sayıda il ve ilçe yetkilisinin eşleri de katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce'nin açılış konuşması ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Gökçe, "Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki; 'Kur'anı kerimi hıfz eden kimseler var ya işte onlar Allah kelamını peygamberlere ileten meleklerle beraber haşr olacaklardır.' İşte bu yavrularımız Hz. Ayşe'nin müjdelediği bu hadiste olduğu gibi inşallah Kur'anı Kerimi Rasüle getiren meleklerle beraber haşr olacaklardır. Biz buna inanıyoruz. Sadece onlar değil anneleri, babaları, öğretmenleri, çevreleri belki burada bulunan siz misafirlerimizle birlikte haşr olacağız inşallah" dedi.

İl Müftüsünün eşi emekli Kur'an kursu hocası Neriman Gökçe de davetlilere hitap ederek, icazet programının ve hafızlığın önemini dile getirdi. Program, Kepez Hafızlık Kız Kur'an Kursu hocası Nilüfer Uzun hocanın okuduğu Kur'anı kerim tilaveti ile devam etti.

Programın devamında, kurs öğrencilerinin okuduğu ilahiler, şiirler ve hafız bir annenin evladına gönderdiği mektup okundu. Kurs hocası Nilüfer Uzun, öğrencilerine taçlarını taktı ve hafız öğrencilerin annelerinin de sahnede yer almasıyla duygulu anlar yaşandı.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.