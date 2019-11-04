17 Gençlik Taraftarlar Derneği kahvaltıda buluştu

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17 Gençlik Taraftarlar Derneği, hafta sonu düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda, Çanakkale Dardanel’in performansı ve taraftarların katkısı görüşüldü. Çanakkale Dardanel’in eski günlere geri dönmesi için taraftar olarak yapılabilecek organizasyon görüşüldü. Sezonun ikinci yarısında şehirdeki tüm dinamiklerin harekete geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken 17 Gençlik Taraftarlar Derneği, bu konuda çalışmalara başladı. Kahvaltı, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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