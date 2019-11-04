Başkan Erdoğan: 'Güzellikler paylaştıkça çoğalır'

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu tarafından düzenlenen ‘Paylaşmakta Mutluluk Var’ projesi ve Kızılay Haftası programında konuşan Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, paylaşmanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu anasınıfı öğrencilerinin gerçekleştirdiği ‘Paylaşmakta Mutluluk Var’ projesi kapsamında toplanan hediyelerin teslimi ve 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde kutlama programı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, Türk Kızılay Biga Şube Başkanı Erdoğan Başer, Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu Müdürü İbrahim Er, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

"Paylaşmak güzeldir"

Etkinlikte bir konuşma yapan ve sözlerine paylaşmanın önemine vurgu yaparak başlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Minik yavrularımızı, onlara bu güzel projenin hazırlanması için emek veren okul müdürümüzü ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. ‘Paylaşmakta Mutluluk Var’ projesini çok kıymetli buldum. İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere toplanan eşyaları Türk Kızılay’ımıza ve onların aracılığıyla da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’yla Sosyal Market’e teslim ediliyor. Paylaşmak güzeldir, güzellikler ise paylaştıkça çoğalır. Kızılay, OsmanlıRus savaşı döneminde cephe arkasında yaralı askerlerimize yardımcı olmak amacıyla kurulmuş ve hizmetlerini bu güne kadar sürdüren çok kıymetli hayır kurumumuzdur. Ben minik yavrularımızın içinde olduğu sosyal sorumluluk projesi için emeği geçenleri tebrik ediyorum. 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yaren Karataş, Kızılay hakkında bilgilendirme yazısını okudu. Minik Eller anasınıfı öğrencileri ise ellerindeki Türk ve Kızılay bayrakları ve dövizlerle Kızılay’ın görevlerini anlatarak gösterisini sahneledi. Program ‘Paylaşmakta Mutluluk Var’ projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere toplanan giysi, oyuncak ve yiyeceklerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edilmesiyle sona ererken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çekindi.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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