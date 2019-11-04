Çin vatandaşlarından Çanakkale'ye kültür gezisi

Çin Başkonsolosluğu Çanakkale’ye kültür gezisi düzenledi.

Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo ve Vize Bölümü Konsolosu Xu Minglei'nin de aralarında bulunduğu heyet, ilk olarak Troya Antik Kentini ziyaret etti. Gruba, Çanakkale turizm destinasyonları gezdirilirken, Troya Müzesi ile Assos ve Troya Örenyeri ziyaretleri, tanıtım rehberleri eşliğinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye'ye ziyarette bulunan Çinli vatandaşların yaşadıkları sorunlar ve memnuniyet kriterleri yerinde görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde, Çinli turistlerin Çanakkale’de konaklamalı ziyaretler gerçekleştirmeleri için gerekli olan altyapı ve altyapı sorunları ile çözüm önerileri hakkında da konuşuldu.

Troya Antik Kentinde İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, ziyaret anısına Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo'na hediye takdiminde bulundu.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan, GMKA Çanakkale Temsilcisi Recai Başaran, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Temsil Kurulu Yönetim Üyesi İkbal Akça ve Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan; Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo ve Vize Bölümü Konsolosu Xu Minglei ve Troya Antik Kentine Çin’den gelen turistlerle birlikte sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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