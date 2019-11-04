ÇTSO ve ÇOMÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile ÇOMÜ arasında bölgenin kamusanayi ve üniversite iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde gerçekleşen imza töreninde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Süha Özden, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fahrettin Ersoy ve Murat Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Tennioğlu, Ersin Kahraman, Volkan Temiz ve Genel Sekreter Sema Sandal, ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Temsilcisi Doç. Dr. Özgür Özay, ÇOMÜ Proje Koordinatörü Merkezi Doç. Dr. Ali Şahin Örnek de hazır bulundu.

ÇOMÜ ile yapılan iş birliği protokolü hakkında bilgi veren Başkan Semizoğlu, “Bölgemizin bacasız en büyük sanayii olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile bugün imzaladığımız protokol ile KOBİ’lerimizin rekabet gücünü arttırmak ve bölgemizde üretilen ürünlerin daha fazla katma değer üretmesini hedefliyoruz. Maksadımız bu imzanın kağıt üzerinde kalmayarak eyleme geçirilmesi. Bunun için bölgemizde kamusanayiüniversite iş birliğini geliştirici ortak projeler üreteceğiz. Üniversitemizin iş birliği ile firmalarımızın üretimde karşılaştıkları meselelerle ilgili doktora ve yüksel lisans tezleri hazırlanmasına aracılık edecek alt kurul çalışmaları yapacağız” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise yaptığı açıklamada, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge sanayiin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, ÇOMÜ’nün bir araştırma üniversitesi olmasını hedeflediklerini belirtti.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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