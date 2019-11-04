Ülkü Ocaklarından Çanakkale'de çevre temizliği

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Çanakkale Ülkü Ocakları Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimi, Bayramiç ilçesinde çevre temizliği yaptı.

Örenli mevkiinde “Çevrecilik Milliyetçiliktir” sloganıyla gerçekleştirilen temizlik, Bayramiç Ülkü Ocakları teşkilatlarının da iştirakiyle renkli anlara sahne oldu. Çevre temizliğini titizlikte tamamlayan ocak üyeleri, örnek bir çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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