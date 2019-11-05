Mezun olduğu okula kitabını bağışladı

Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi 2003 yılı mezunu Esra Köksal, mezun olduğu okula ilk kitabı olan 'Gurbet Kuşları Zübeyde’yi bağışladı.

Geçmiş yıllarda öğrencisi olduğu okulu unutmayan Köksal, herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Müdürü Cemal Korkut, okulun eski öğrencisi Gazeteci ve Yazar Esra Köksal’a ziyareti sebebiyle teşekkür etti. Korkut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eski öğrencilerimizin başarılı olması bizleri daha çok mutlu ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Esra Köksal’ın yapmış olduğu bu davranışın herkese örnek olmasını istiyorum. Okumak, insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biri. Kitap okumak düşünceyi besler. Gençlerimiz daha çok okumalı. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Daha çok okumalıyız. Daha çok yazmalıyız” dedi.

ÇANAKKALE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.