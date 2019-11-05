Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında haftasonu Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş ile başlayan programlar, hastanede düzenlenen stant çalışması ile devam ediyor.

Kordon Boyunda başlayan yürüyüş, organ bağışı için farkındalık oluşturmak amacıyla Mehter Takımı'nın katılımıyla yapıldı. Etkinliklerde yer alan Gazi Ortaokulu, ÇAFAD Trabzon ekibi halk dansları ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kapeoro gösterileri halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken, etkinlik lokma dağıtımıyla son buldu.

Hafta boyunca sürecek olan etkinlikler, hastanenin giriş katında kurulan ve 48 Kasım tarihleri arasında vatandaşlardan gelecek organ bağışlarını kabul edecek olan organ bağış stant açılışıyla devam ediyor. Haftanın önemine dair basına bilgi veren Organ Nakli İl Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ve Koordinatör Hemşirelerimiz Emine Karakaya, Yeliz Baykala ve Gönül Pınarcıoğlu, “Amacımız organ bağışı konusunda farkındalık oluşturarak, bağışın önemini çok kişiye duyurmak. Çanakkale'de bu yıl 11 aile kaybettiği yakınlarının organlarını bağışladı. Ülkemizde 30 bin civarı hayata tutunmak için nakil bekleyen hastamız var. Herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz” dediler.

ÇANAKKALE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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