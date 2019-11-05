Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara’nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Paçaları sıvayıp yunus balığını kurtardığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.



Geyikli’nin Kumburun köyünde balık tutmaya giden Beytullah Kara ile Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusu görünce hem kolları hem de paçaları sıvayarak talihsiz hayvana yardım etmeye koyuldu. Ayakkabıları çıkarıp, paçalarını sıvayan Beytullah Kara, yunus balığının kuyruğundan tutarak sahilden denize doğru çekmeye başladı. Ağır olduğu için zor anlar yaşayan Kara, elinden geleni yaparak yunus balığını denize kavuşturdu. Denizle buluştuktan sonra adeta teşekkür edercesine kendisini kurtaranları selamlayan yunus balığı bir süre sonra gözden kayboldu. O renkli anları da yakın arkadaşı Tamer Yılmaz saniye saniye kayıt altına aldı.

ÇANAKKALE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.