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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlkokul öğrencilerinden, `Durakta Matematik´ klibi

DHA

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, `Durakta Matematik´ projesi kapsamında çizilen resimler, afiş olarak ilçe merkezinde otobüs duraklarına asıldı. Çan Cumhuriyet İlkokulu'nun 25 öğrencisi de matematiği sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için `Durakta matematik diyoruz´ klibi çekti.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, `Durakta Matematik´ projesi kapsamında çizilen resimler, afiş olarak ilçe merkezinde otobüs duraklarına asıldı. Çan Cumhuriyet İlkokulu'nun 25 öğrencisi de matematiği sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için `Durakta matematik diyoruz´ klibi çekti.
Osmaniye´de Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip'in, öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve matematiği sevdirmek için hazırladığı `Durakta Matematik´ projesi, 81 il ve ilçelerinde hayata geçirildi. Çan ilçesinde, E-Twinning `Durakta Matematik´ projesi kapsamında çizilen resimler afiş olarak, ilçe merkezinde otobüs duraklarına asıldı. Proje kapsamında, Çan Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfından 25 öğrenci, proje sorumlusu öğretmen Fatma Yılmaz ile birlikte matematiği sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için `Durakta matematik diyoruz´ klibi çekti. Şarkının sözlerini öğretmen Fatma Yılmaz yazdı, müziğini de Serkan Şenşatır yaptı.
'AMAÇ ÇOCUKLARA MATEMATİĞİ ÖĞRETMEK DEĞİL, MATEMATİĞİ SEVDİRMEK'
'Durakta Matematik' projesine 2-B sınıfından 25 öğrenciyle başladıklarını belirten Fatma Yılmaz, "Projenin amacı çocuklara matematiği öğretmek değil, matematiği sevdirmektir. Resimler, çizimler, karikatürlerle aslında matematiğin ne kadar eğlenceli bir ders olduğunu öğrencilerimiz ile birlikte anlatmak istedik. Başlangıç olarak, çizilen resimleri afiş haline getirip duraklarda sergiledik ve bunun açılışını yaptık. İkinci aşamasında matematik üzerine öğrencilerimize resimler çizdiriyoruz. Bu resimleri afiş haline getirip, tekrar duraklarda sergileyeceğiz. Bu aşamada öğrencilerimiz daha aktif hale gelecek. Biz bu kadarla kalmayalım istedik. Çocuklar resmin yanında müziği de çok seviyorlar. Bununla ilgili rap şarkı hazırladık. Video klip hazırladık. Çocuklarımızla bu projede inanılmaz eğlendik. Projenin çok verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi.
'OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK'
Amaçlarının matematiği eğlenceli hale getirmek olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Ali Kır, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk´un dediği gibi, çocuklarımızın açılmamış kanatlarını açmaktı. Bu projeyle de başarılı olduğumuzu gördük. Projeyle ilgili olumlu izlenim ve dönüşler aldık" diye konuştu. Cunhuriyet İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi Ece Kayhan, "Matematiği bu projeyle sevmeye başladım. 7´den 70´e herkesin de matematiği sevmesini istedik. Rap şarkı yaptık. Matematiği sevmeleri için resimlerle anlatmaya çalıştık. Matematiğe daha çok önem vermeye başladık" dedi.
'MATEMATİKTEN HİÇBİR ZAMAN KORKMAMALIYIZ'
Öğrenci Nilsu Pulat, "Matematiğin ne kadar kolay bir ders olduğunu bu projede bizi duyan herkese anlatmak istedik. Matematikten hiçbir zaman korkmamalıyız. Bence matematik çok eğlenceli bir ders" şeklinde konuştu. Öğrenci Fatma Ece Sarı ise, 'Durakta Matematik' projesinin eğlenceli ve akılda kalıcı olduğunu belirterek, insanların matematiği seveceklerini ifade etti.
Duru Kıyıcıoğlu, matematiğin zor bir şey olmadığını anlatmak istediklerini belirtirken, Çağnur Ecem Caner de projeyle matematiği daha çok sevmeye başladıklarını ifade etti.

ÇANAKKALE

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:34
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