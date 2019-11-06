Gökçeada-Kabatepe hattında lodos nedeniyle sefer iptali

ÇANAKKALE'de Gökçeada-Kabatepe arasındaki tarifeli feribot seferlerinden biri, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'ndeki kuvvelli lodos fırtınası nedeniyle Boğaz ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den da saat 15.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Boğaz hattındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.
ÇANAKKALE
06 Kasım 2019 Çarşamba
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