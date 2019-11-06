Gökçeada-Kabatepe hattında lodos nedeniyle sefer iptali

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ÇANAKKALE'de Gökçeada-Kabatepe arasındaki tarifeli feribot seferlerinden biri, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki kuvvelli lodos fırtınası nedeniyle Boğaz ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den da saat 15.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Boğaz hattındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.



ÇANAKKALE 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:14

YATSI 19:34

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