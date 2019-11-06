Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, olumsuz hava şartları KabatepeGökçeada seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş internet sayfasından yaptığı açıklamada, “6 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13:00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15:00 seferleri elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir. Hatlarımızda yoğunluk olması halinde adalar hattında ek seferler düzenlenmekte; Boğaz hattında ise seferlerimiz saatsiz olarak yapılmaktadır. Anlık sefer bilgisini 444 0 752 numaralı GESTAŞ İletişim Merkezi'nden 7/24 saat öğrenebilirsiniz. İyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verdi.
ÇANAKKALE
06 Kasım 2019 Çarşamba
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