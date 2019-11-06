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Çanakkale Teknopark, Smart Future World Expo 2019’a katıldı

İHA

Çanakkale Teknopark, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen Smart Future World Expo Fuarına katıldı.

Çanakkale Teknopark, Smart Future World Expo 2019’a katıldı

Çanakkale Teknopark, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen Smart Future World Expo Fuarına katıldı.
Dijital dönüşüm ve akıllı teknolojiler temelinde geleceği tartışan Smart Future World Expo, bu yıl “Dijital KOBİ Hareketi” temasıyla gerçekleşti.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) desteklediği Çanakkale Teknopark, bünyesinde bulunan girişimci firmalarından, Cosmo 4, Generix Design, Volantx, Envepo ve Bionluk ile etkinliğe iştirak etti. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı eş zamanlı konferansları barındıran zirvede, ikinci gün Harbiye Oditoryumu’nda Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan Bil, “Kobilerde Dijital Dönüşüm Vizyonu” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.
Oturumunun ilk kısmında, dijital dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğuna dair bilgilendirmede bulunan Dr. Erkan Bil, gelişen teknoloji ile birlikte dünyada artık yüzde 50’den fazla internet kullanıcısının olduğunu, dünya nüfusunun yüzde 42’sinin aktif sosyal medya kullanıcısı haline geldiğini ve Türkiye’de de durumun dünya ortalamasının üzerinde olduğunu, 81 milyon nüfusun 54 milyonunun aktif olarak internet kullanıcısı, 44 milyon kişinin de aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade etti.
Oturumun ikinci kısmında KOBİ’lerin dijitalleşme yolundaki yol haritasına değinen Bil, “Dijital ortamda birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan büyük bir dünya pazarının ortaya çıktığı bir ortamda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için KOBİ’lerin kendi iş süreçlerini ve uygulamalarını dijital teknolojilere uyarlamaları gerek” dedi.
Smart Future Expo esnasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen TET Proje Pazarı organizasyonunda, Çanakkale Teknopark Özel Ödülleri kapsamında “Deniz Üzerindeki Katı ve Sıvı Atıkları Otonom Olarak Toplayan Robot” projesine ön kuluçkaya doğrudan giriş imkânı ve kuluçka ofis desteği sağlandı. İki gün boyunca devam eden fuarda Çanakkale Teknopark standında yer alan firmalar ziyaretçilere ve yatırımcılara projelerini anlatarak bilgilendirmelerde bulundu.

ÇANAKKALE

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
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  • İKİNDİ 15:49
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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