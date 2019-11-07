Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik olarak Gökçeada'da gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Çanakkale'nin Gökçeada İlçesinde F.E. isimli şahsın kiralamış olduğu araçta uyuşturucu madde olduğunun tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili operasyon başlattı. Şahsın kullanmakta olduğu aracın kamera ve PTS kayıtları incelendiğinde, Gökçeada Kaleköy ve Yenibademli köyleri civarında olduğu tespit edildi. Tespit sonrası, Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şahsın kullanmış olduğu araç içerisinde yapılan arama sonucunda; 5 adet birer gram halinde kullanıma hazır toz esrar, 1 adet poşet içerisinde 19 gram toz esrar ele geçirildi.

Gökçeada Cumhuriyet Savcısını talimatı ile F.E. isimli şahsın ikametinde M.B. isimli şahsın olduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 1 adet kova diye tabir edilen yeni kullanılmış düzenek, 1 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet poşet içerisinde 480 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Adli makamların talimatı gereği; ele geçirilen 5 adet birer gram kullanıma hazır toz esrar, 1 adet poşet içerisinde 19 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kova diye tabir edilen yeni kullanılmış düzenek, 1 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet poşet içerisinde 480 gram toz esrar ve toplam 504 gram toz esrar olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu.

Gökçeada Cumhuriyet Savcısının talimatı ile F.E. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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