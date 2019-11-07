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Lapseki İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

İHA

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni göreve başlayan Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı ziyaret etti.

Lapseki İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni göreve başlayan Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı ziyaret etti.
İlçeye yeni tayin olan Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı makamında ziyaret eden Yılmaz hayırlı olsun dileklerini iletti ve kendisine görevinde başarılar diledi. Lapseki'nin her geçen gün artan nüfusuna dikkat çeken Yılmaz, ilçe sakinlerinin huzur içerisinde yaşaması için 24 saat aralıksız görev yapan tüm emniyet personeline ayrıca teşekkür etti.

ÇANAKKALE

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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