Lapseki İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni göreve başlayan Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı ziyaret etti.

İlçeye yeni tayin olan Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı makamında ziyaret eden Yılmaz hayırlı olsun dileklerini iletti ve kendisine görevinde başarılar diledi. Lapseki'nin her geçen gün artan nüfusuna dikkat çeken Yılmaz, ilçe sakinlerinin huzur içerisinde yaşaması için 24 saat aralıksız görev yapan tüm emniyet personeline ayrıca teşekkür etti.

ÇANAKKALE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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