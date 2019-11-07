AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyelerinden İl Müdürü Kemal Dokuz'a ziyaret

AK Parti Çanakkale Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel başkanlığında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Özlem Karadayı, Musa Oyan, Reyhan Demirtaş, Hasan Hüseyin Aytop ve Sıtkı Aktuğ ile birlikte Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çanakkale’ye yapılan kültürel yatırımlar ve gerçekleşen kültür faaliyetleri görüşüldü. Yapılan uzun sohbet ve bilgi alışverişlerinin ardından İl Müdürü Dokuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası önünde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

ÇANAKKALE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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