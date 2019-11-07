Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında

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Çan Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip, çözümleri vatandaşlarla birlikte üretmeye devam ediyor.

Halka hizmetin en yakın kolu olan zabıta ekipleri Çan’da mahalle mahalle gezerek, vatandaşların taleplerine yerinde hizmet veriyor. Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Belediyenin halka en yakın kolu, vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışan zabıta personelimiz mahallelerimizde halkımızın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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