Kopan eli 8 saatte dikildi

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yaşayan Bahattin Çetin'in (52), iş kazasında bilek kısmından kopan sol eli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 8 saat süren operasyonla başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Çan'da 4 Kasım'da meydana gelen iş kazasında Bahattin Çetin'in sol elinde bilek seviyesinde kopma meydana geldi. Çetin, Çan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hemen ameliyata alındı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akyürek ve ekibi tarafından 8 saat süren operasyon ile Çetin'in kopan sol el bileği başarılı bir şekilde yerine dikildi. Operasyonla ilgili bilgi veren Akyürek, "Hastamıza 5 ay sürecek fizik tedavi rehabilitasyon önerdik. Fizik tedavi rehabilitasyon sonrasındada hastanın takiplerine devam edeceğiz" dedi.





ÇANAKKALE 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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