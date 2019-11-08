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Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

DHA

ÇANAKKALE'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı. 

ÇANAKKALE'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı. 
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çırpılar köyünde, kiraz ağaçları, çiçek açarak, sürpriz yaptı. Kiraz üreticisi Mustafa Özcan (63),  "Bu sene havaların sıcak ve kurak gitmesi sonucu kiraz ağaçları çiçek açtı. Kirazların bu mevsimde çiçek açmasına ben de şaşırdım" dedi.

ÇANAKKALE

08 Kasım 2019 Cuma

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