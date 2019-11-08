ÇOMÜ Öğrenci Topluluklarından Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) ziyarete gelen 62 Öğrenci Topluluğu Başkanını ve Yönetimini, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) misafir etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yükselen yıldızı, Çanakkale’mizin gururu ÇOMÜ Öğrenci Konsey Başkanlığı öncülüğünde 130 enerji dolu genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların fikirlerini değerlendirerek, taleplerini not aldık. Gençlerimizin heyecanı ve düşünceleriyle geleceğimizin aydınlık olduğuna bir kez daha şahit olduk” dedi.

ÇANAKKALE 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.