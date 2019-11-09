AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

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AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.

Hastalarla yakından ilgilenen ve kandillerini tebrik eden Gençlik Kolları üyeleri, gece boyunca ziyaretlerine devam etti.

ÇANAKKALE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:32

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