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Başkan Gültekin Yıldız’dan Ülgür Gökhan’ın açıklamalarına sert tepki

İHA

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Esenler Mahallesindeki İmam Hatip Ortaokulu hakkındaki sözleri üzerine bir cevap metni yayımladı.

Başkan Gültekin Yıldız’dan Ülgür Gökhan’ın açıklamalarına sert tepki

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın Esenler Mahallesindeki İmam Hatip Ortaokulu hakkındaki sözleri üzerine bir cevap metni yayımladı.
CHP grubunun, 8 Kasım günü gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında Esenler Mahallesinde İmam Hatip Ortaokulu açılmasını yanlış ve eksik bilgilerle eleştirdiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Yıldız, “Kendilerine AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekilimiz Esra Yüksel tarafından ayrıntılı cevap verilmiş, CHP'nin iddialarının haksız olduğu, CHP'nin klasik imam hatip alerjisinden öte bir durumun söz konusu olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Bunun üzerine devreye giren Merkez İlçe Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, iddialarında haksız olduğu ortaya çıkan CHP grubu adına savunmaya geçmiş, Esenlere İmam Hatip Ortaokulu açan AK Parti hükümetini ve hükümetimize destek veren AK Partilileri kastederek ‘FETÖ’den farklı davranmıyorsunuz. Aynı kafa yapısındasınız. İş imam hatip olunca her tarafa imam hatip açılıyor’ diyerek hakaret etmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültekin Yıldız’dan Ülgür Gökhan’a kınama
“Bu haksız ithamları ve çirkin ifadelerinden dolayı Merkez İlçe Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı esefle kınıyoruz” diyerek sözlerine devam Başkan Yıldız, “Biz 28 Şubat'ta imam hatipleri kapatan, okulların önüne polis koyup başörtülü öğrencileri okula aldırmayan, baş örtüsünü savunan öğretmenleri meslekten atan, kat sayı düzenlemesiyle imam hatiplerin tercih edilmemesini hedefleyen, Çanakkale'de Esenler Mahallesinde İmam Hatip Lisesi olarak projelendirilen binayı bittiğinde ticaret lisesine veren Çanakkale İmam Hatip Lisesine ve öğrencilerine çok gören bu zihniyeti ve siyasi işbirlikçilerini çok iyi tanıyoruz. Malesef CHP genlerine kadar işlemiş bu imam hatip düşmanlığından kurtulamıyor, 30 bin nüfusu olan Esenler Mahallesinde 2 yıldır atıl bir binanın tadilatla 140 öğrenci kapasiteli bir imam hatip ortaokulu olarak değerlendirilmesine dahi tahammül edemiyor” dedi.

“Keşke bir okul da siz yapsaydınız da adını Çanakkale Belediyesi Lisesi koysaydınız”
Çanakkale’de Ülgür Gökhan başkanlığındaki yılları ‘kayıp yıllar’ olarak tanımlayan Başkan Yıldız, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
“17 yıldır Belediye Başkanısınız her yıl 300350 milyon lira gibi bir bütçe elinizden geçiyor, vatandaşın parasını har vurup harman savuruyorsunuz. Bütçenizden her yıl yüzde 1 tasarruf etseniz bugüne kadar Çanakkale'ye 17 tane okul yapardınız. Keşke gidip gelip arsayı gstereceğinize bir okul da siz yapsaydınız adını da Esenler Çanakkale Belediyesi Lisesi koysaydınız. Kusura bakmayın, hep söylediğim gibi Ülgür Gökhan'lı yıllar bu şehrin kayıp yıllarıdır. Maalesef göreviniz bittiğinde sizle ilgili akılda kalacak şey yaptığınız bir eser değil, kimseye faydası olmayan siyasi polemikleriniz ve nezaketsiz, Çanakkale'ye hiç mi hiç yakışmayan diliniz, üslubunuz olacaktır.”

ÇANAKKALE

10 Kasım 2019 Pazar

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