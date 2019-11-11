Lapseki'den fidan dikimi kampanyasına destek

Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla başlatılan 11 milyon fidan dikim projesine Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden de destek geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy havzasında İlçe Orman İşletme Şefliği önderliğinde kampanya kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, idari amirler, siyasiler, dernekler ve öğrenciler katıldı. Orman İşletme Şefliği bünyesinde çalışan görevliler yardımıyla fidanlar dikilerek, toprağa can suyu verildi. Öğrenciler fidan dikimi anlarını ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Lapseki Orman İşletme Şefliğinden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla başlatılan 11 milyon fidan dikimine katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:09

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.