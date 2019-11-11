Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde fidan dikildi.
İlçede 4 ayrı noktada toplam 35 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi için bölgeye gelen Bigalılar, kendi parsellerindeki alanlara ayrılarak, fidanlarını toprağa ekti. Öte yandan, Çanakkale genelinde bugün saat 11:11 itibariyle 41 ayrı noktada toplam 205 bin fidan dikildi.
ÇANAKKALE
11 Kasım 2019 Pazartesi
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