Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde fidan dikildi.

İlçede 4 ayrı noktada toplam 35 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi için bölgeye gelen Bigalılar, kendi parsellerindeki alanlara ayrılarak, fidanlarını toprağa ekti. Öte yandan, Çanakkale genelinde bugün saat 11:11 itibariyle 41 ayrı noktada toplam 205 bin fidan dikildi.

ÇANAKKALE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:09

YATSI 19:30

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