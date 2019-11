Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 430 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

0810 Kasım tarihlerinde Ayvacık, ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 13 düzensiz göç olayında toplam 430 yabancı uyruklu mülteci ve organizatörler yakalandı Meydana gelen olaylarda ayrıca 3 kamyonet, 1 minibüs, ve 342 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 33 mülteci hakkında 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmeleri gereken illere gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Diğer 397 mülteci ise, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatıyla 3 kamyonet, 1 minibüs ve 342 adet can yeleği yedi emin otoparkına gönderildi. Şüpheliler M.E.E., A.M. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu D.E. isimli şahıs hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.

