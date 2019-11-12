Tarihi hamamda define ararken yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

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- ÇANAKKALE'de 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı hamamında define ararken suçüstü yakalanan 8 kişiden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde operasyon düzenledi. Jandarmanın destek verdiği Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonda, 1700'lü yıllara ait Osmanlı hamamında define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tarihi hamama zarar verdikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliden S.F. tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

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