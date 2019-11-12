Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan dikim kampanyası kapsamında TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11:11’de düzenlenen etkinlikle 11 milyon fidan toprakla buluştu. Çanakkale ve Lapseki’de yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren TÜMAD Madencilik 'Nefes ol' kampanyasına 6 bin fidan dikerek katkı sağladı. TÜMAD çalışanları Lapseki’de belirlenen alanda fidanları toprak ile buluşturdu.

ÇANAKKALE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

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