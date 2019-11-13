Biga'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan 81 sikke ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Biga ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, 81 sikke, 143 farklı boyutlarda metal obje, üzerinde Osmanlıca ibareler olan yüzük, 5 santimetre uzunluğunda yumurta formlu kiremit parça, 6 çivi, cımbız görünümlü metal obje ile 1 metal arama dedektörü, 26 harita ve işaretler bulunan not kağıtları ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi E.T. gözaltına alındı.



ÇANAKKALE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:07

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.