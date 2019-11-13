Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde site içindeki yazlık evin çatısında mahsur kalan 20 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli kedi, itfaye tarafından kurtarıldı.
Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy´deki yazlık sitede bulunan bir evin çatısında, Şemsa Arbaz'ın 20 kiloluk 'Paşa' isimli kedisi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri, itfiaye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, kediyi kurtardı. Kedi sahibi Arbaz'a teslim edildi.
ÇANAKKALE
13 Kasım 2019 Çarşamba
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