Rus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi’nden Marmara Denizi’ne doğru yol alan ‘Azov’ isimli Rus savaş gemisi saat 13:15 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti. Sahil güvenlik botu refakatinde 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol almayı sürdürüyor.
ÇANAKKALE
13 Kasım 2019 Çarşamba
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