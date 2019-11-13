Berlin'deki turizm toplantısında tarihi 'Gelibolu Yarımadası' anlatıldı

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TÜRKİYE Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı´nı temsilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın katıldığı Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen turizm toplantısında tarihi Gelibolu Yarımadası anlatıldı.

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) tarafından düzenlenen Çanakkale´nin turizm potansiyeline ilişkin Almanya´nın önde gelen tur operatörleri ile Dünya Turizm Örgütü (WTO) temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, beraberindeki heyetle katıldı.

Toplantıda, Çanakkale ve Tarihi Alan´ın turizm öğelerine ilişkin sunum yapılarak bölgenin gizli kalmış potansiyeline dair fikir alışverişinde bulunuldu. Bakanlığın belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Çanakkale'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin stratejiler geliştirilerek kentin halihazırda ortaya çıkmamış zenginliklerinin tanıtılması yönünde yürütülebilecek faaliyetler konuşuldu.



ÇANAKKALE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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