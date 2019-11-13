AK Parti Çanakkale teşkilatından MHP'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Çetin, İlhan Şahin, Saime Aydoğan, Senem Dinç, Ahmet Şen ve Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Esra Yüksel ile birlikte, yeni göreve atanan MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, AK Parti heyetine teşekkür etti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız da yeni görevinden dolayı Başkan Yıldırım'ı tebrik ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

ÇANAKKALE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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