Çanakkale'de 45'i çocuk, 90 kaçak göçmen yakalandı

- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 45'i çocuk, 90 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarındaki operasyonda lastik bot içinde 36'sı çocuk, 14'ü kadın, 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakaladı.

İkinci operasyonda ise yine Ayvacık ilçesi açıklarında, fiber teknede 9'u çocuk, 5'i kadın, 12'si erkek olmak üzere 25'i Suriye, 1'i Filistin uyruklu toplam 26 kaçak göçmen ele geçirildi.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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