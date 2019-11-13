Biga Belediyesinin kış kursları tüm hızıyla sürüyor

Biga'da bilgi evlerindeki ücretsiz kış kursları devam ediyor. Yaz sezonuna kadar devam edecek kış kurslarına ise kayıtlar her zaman yapılabiliyor.

Biga Belediyesi, 20192020 kış kursları kapsamında çocuğundan yetişkinine her yaş grubuna hitap eden 62 farklı ücretsiz kurs açtı. 14 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve daha faal bir dönemi vatandaşlara sunan kurslar Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi’nde sportif, eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle yoğun bir katılımla sürüyor.



Atatürk Kültür Merkezi'nde 41 farklı alanda kurs

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 29 yetişkin kurs açılırken, 2 bin 297 kursiyer başvuruda bulundu. Çocuk kurs sayısı ise 12 iken bin 737 çocuk bu kurslardan faydalanıyor. Toplam kurs sayısının 41, kursiyer sayısının 4 bin 31 olduğu AKM’de 39 eğitmen tarafından kurs etkinlikleri özveriyle devam ediyor. AKM’deki yetişkin kursları; ahşap boyama, aile eğitimi, amigurumi, dikiş, diksiyon ve hitabet, el nakışı, filografi, fotoğrafçılık, grafik tasarım, halk oyunları, hamilelik yogası, hat sanatı, heykel, jel mum, kırkyama, moda tasarım, nakış, organizasyon tasarım, resim, seramik, sağlıklı yaşam ve nefes eğitimi, spor (erkek kadın), takı tasarım, temel bilgisayar eğitimi, tiyatro, Türk sanat müziği, yoga ve zumba’dan oluşurken, çocuklar için ise ahşap boyama, akıl ve zeka oyunları, bale, cimnastik, drama, güreş, halk oyunları, karate, koro, modern dans, resim ve tiyatro kursları bulunuyor.



Bilgi evlerinde eğitici, öğretici ve eğlendirici kurslar bir arada

Ada Bilgi Evi’nde 316, Alişdede Bilgi Evi’nde 324, Cumhuriyet Bilgi Evi’nde 541 ve Şirintepe Bilgi Evi’nde 100 kursiyer olmak üzere toplamda bin 281 kursiyer kurs alıyor. Bilgi evlerinde bu sezon 21 farklı branşta kurs açılırken, 21 eğitimci tarafından eğitimler sağlanıyor. Kurslar ise 3 ve 4. sınıflara etüt, keçe, punç nakışı, gitar, keman, bağlama, Tecvidli Kur’an, resim, okumayazma, kort tenisi, spor, dikiş, temel bilgisayar eğitimi, seramik, ahşap boyama, takı, zumba, iğne oyası, sabun kokulu taş, jimnastik ve akıl oyunlarından oluşuyor.



Kurs kayıtları devam ediyor

Güzel, etkili ve verimli şekilde devam eden kış kursları yaz sezonuna kadar sürecek. Kurslardan yaş grubuna uygun olarak dilediğine katılmak isteyen çocuklar ve vatandaşlar ise Atatürk Kültür Merkezi ve bilgi evlerine başvuruda bulunabiliyor.

ÇANAKKALE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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