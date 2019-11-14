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Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, belediye bünyesinde çalışan personellere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, belediye bünyesinde çalışan personellere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Belediye Meclis Salonunda düzenlenen seminerde İş Güvenliği Uzmanı Didem Kıray ve Hekim Levent Gürvit tarafından tüm mesleklerde çalışanların hem bedenen ve ruhen, hem de sosyal yönden iyilik halinin en üst seviyede bulundurulması ve geliştirilmesi konusunda bilgiler aktarıldı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, personellerin yıl içerisinde teknik ve mesleki eğitimlerden geçerek kendilerini sürekli yenilediklerini belirtti.

ÇANAKKALE

14 Kasım 2019 Perşembe

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