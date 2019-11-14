Kalp şeklindeki 'pembe göl' turizme kazandırılacak

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki 'pembe göl', turizme kazandırılarak. cazibe merkezi haline getirilecek.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki göl ve çevresinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanlığı tarafından inceleme yapılacak.

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Özellikle eylül aylarında pembeye yakın tonlara bürünen gölde, kasım ve aralıkta bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle de aynı renk oluşuyor. Kalp şeklindeki pembe göl, yapılacak araştırma ve inceleme sonrası turizme kazandırılarak, cazibe merkezi haline getirilecek.

Troya, Assos, Alexandria Troas, Apollon Smintheus antik kentlerinin ziyaretçi sayılarını artırabileceği gibi yeni turizm bölgeleri olarak ivme kazanması beklenen Kadırga Koyu, Sivrice, Sokak Ağzı, Babakale, Gürpınar ve Tuzla gibi turizm bölgeleri için de saklı kalmış bir doğal güzellik olan kalp şeklindeki pembe gölün önemli bir rol oynaması bekleniyor.



ÇANAKKALE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.