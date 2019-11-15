Çiftlik evindeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı ve Yeniköy arasında bulunan çiftlik evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.

Gelibolu'da, Ocaklı ile Yeniköy arasında yer alan çiftlik evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören Vedat Er, annesiyle birlikte kaldığı evden hemen çıktı. İhbar üzerine, olay yerine Gelibolu Belediyesi'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu evin yanındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlik evi ile 2 araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



ÇANAKKALE 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.