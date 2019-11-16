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Mete Yarar: "Barış Pınarı Harekatı yeni başladı"

İHA

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta Türkiye'nin Suriye sınırında yaşananları anlattı. Yarar, Barış Pınarı Harekatı'nın bitmediğini aksine daha yeni başladığını söyledi.

Mete Yarar: "Barış Pınarı Harekatı yeni başladı"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta Türkiye’nin Suriye sınırında yaşananları anlattı. Yarar, Barış Pınarı Harekatı’nın bitmediğini aksine daha yeni başladığını söyledi.
Mete Yarar, “Barış Pınarı Harekatı ve Yeniden Çizilen Sınırlar” adlı konferansıyla Bigalılarla buluştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mete Yarar, vatandaşların merak ettiği birçok konuyu video ve haritalar üzerinden anlattı. Samimi bir ortamda soru cevap şeklinde gerçekleşen konferansa Bigalı vatandaşlar ilgi gösterdi. Günümüzde terör örgütleri üzerinden asimetrik bir savaş yaşandığını anlatan Mete Yarar, “Dünya aynen ikinci dünya savaşında olduğu gibi yeniden şekilleniyor. Bir tek fark var ikinci dünya savaşı bir konvansiyonel savaştı, üçüncü dünya savaşı bir asimetrik savaştır. Yani terör örgütleri üzerinden yapılan çatışmalar yaşıyoruz. Devletler birer birer yıkılıyor, ama biz farkında olmuyoruz. Dünyadaki bütün ülkelerin adları birer birer tarih sayfasından siliniyor. Biz böyle bir dönemi yaşıyoruz. Sizler 15 Temmuz darbe girişimini yalnızca bir rastlantı sonucu olduğunu inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Rasulayn’da 4 yıl boyunca 90 kilometre, sınır boyunca 500 kilometre, yerin ise 13 kilometre altında tünel kazdılar. 40 bin ağır silah getirmişler. Bu işi acele şekilde yaptılar. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, ülkemizi işgal edeceklerdi” ifadelerini kullandı.
“Barış Pınarı Harekatı daha yeni başladı”
Barış Pınarı Harekatı’nın önemini anlatan Mete Yarar, “Barış Pınarı Harekatı bölgede birçok oyunu bozdu. İsrailliler 6 yılda planladıklarımız bitti yorumunda bulundu. Mesele Suriye topraklarında bir yer elde etmek değildi amaç büyük İsrail projesinin bir parçası yapmaktı. Sınırları değiştirilmeye çalışılan Türkiye sınırları değiştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye’nin coğrafyada başkaldırışıdır ve operasyonların devamı geldi. Barış Pınarı Harekatı ise bitmedi, daha yeni başladı. Operasyon sadece teröristlerin temizlendiği bir durum değil, çok daha büyük bir planı bozuyoruz. İçimizdeki hainlerin temizlendiği bir süreç geçirdik. Türkiye ne zaman sınırda operasyon yapmaya karar verse ülkemizde ya iç karışıklık çıktı ya da bir ayaklanma benzeri olayla karşılaştı” diye konuştu.
"Artık masada kazanan bir Türkiye var"
Türkiye’nin sahada yaptığı operasyonlar sonucu masada da kazanmaya başladığını belirten Mete Yarar, “Türkiye ne sahada ne de masada kaybediyor aksine kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ABD’ye giderken bir ifade kullanmıştı. ‘Bundan sonra herkes kendi kararını verecek ama artık bedel ödeyecek. Azdan az, çoktan çok gidecek’ demişti. Türkiye vatansever evlatları ve milli silahlarıyla daha çok başarılara imza atacak” dedi.
“Bizim mücadelemiz vatanımız ve gelecek nesiller içindir”
Program sonunda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mete Yarar’a plaket takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Çok kıymetli komutanım ve değerli eşleri öncelikle Bigalı hemşehrilerim adına ilçemize hoşgeldiniz diyorum. Bu güzel akşamda ve bu anlamlı konferansta bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bizim obadan yürüyüşümüz başlamış üç kıtada hüküm sürmüş ecdadın torunlarıyız. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Ecdadımıza, şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizim mücadelemiz vatanımız ve gelecek nesiller içindir” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

16 Kasım 2019 Cumartesi

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