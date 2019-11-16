Bilim Şenliği 17 Burda’da

Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), Bilim Şenliği’nde miniklere unutulmaz bir hafta sonu yaşatıyor. 1617 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Bilim Şenliği’nde bilim atölyeleri ve sahne şovları çocukları bekliyor.

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, hafta sonu Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapıyor.

Ücretsiz düzenlenecek faaliyetler kapsamında 12.0019.00 saatleri arasında Planetaryum ile Uzaya Yolculuk Etkinliği, saat 13.00’da 714 yaş arası çocuklar için Çelik Sıvı Atölyesi, 14.00 ve 17.00 saatlerinde birer seans olarak Bilim Avcıları Bilim Gösterisi gerçekleşecek. Saat 15.00’de çocuklar anneleri veya babalarıyla Uzay Lambası Etkinliğine katılacak. 16.00’da 714 yaş arası çocuklar için Elimdeki Gökyüzü Atölyesi, saat 18.00’de ise Periskop Atölyesi düzenlenecek. Esas 17 Burda AVM, sunduğu eğlenceli ve kültürel etkinliklerle misafirlerinin hayatına renk katmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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ÖĞLE 13:04

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YATSI 19:27

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