Mete Yarar: Darbe girişimi gerçekleşseydi, ülkemizi işgal edeceklerdi

GÜVENLİK Politikaları Uzmanı Mete Yarar, terör örgütleri üzerinden asimetrik bir savaşın yaşandığını, devletlerin birer birer yıkıldığını belirterek, "Sizler 15 Temmuz darbe girişimini yalnızca bir rastlantı sonucu olduğunu inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Rasulayn´da 4 yıl boyunca 90 kilometre, sınır boyunca 500 kilometre, yerin ise 13 kilometre altında tünel kazdılar. 40 bin ağır silah getirmişler. Bu işi acele şekilde yaptılar. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, ülkemizi işgal edeceklerdi" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi´nde düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı ve Yeniden Çizilen Sınırlar' konulu konferansa, Biga Belediye Başkanı Ak Parti'li Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Elbi, Ak Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, konferansta Türkiye´nin Suriye sınırında yaşananları video ve haritalar üzerinden anlattı. Günümüzde terör örgütleri üzerinden asimetrik bir savaş yaşandığını anlatan Mete Yarar, "Dünya aynen ikinci dünya savaşında olduğu gibi, yeniden şekilleniyor. Bir tek fark var, 2'nci Dünya Savaşı, bir konvansiyonel savaştı, 3'üncü Dünya Savaşı bir asimetrik savaştır. Yani terör örgütleri üzerinden yapılan çatışmalar yaşıyoruz. Devletler birer birer yıkılıyor, ama biz farkında olmuyoruz. Dünyadaki bütün ülkelerin adları birer birer tarih sayfasından siliniyor. Biz böyle bir dönemi yaşıyoruz. Sizler 15 Temmuz darbe girişimini yalnızca bir rastlantı sonucu olduğunu inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Rasulayn´da 4 yıl boyunca 90 kilometre, sınır boyunca 500 kilometre, yerin ise 13 kilometre altında tünel kazdılar. 40 bin ağır silah getirmişler. Bu işi acele şekilde yaptılar. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, ülkemizi işgal edeceklerdi" dedi.

'BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGEDE BİR ÇOK OYUNU BOZDU'

Barış Pınarı Harekatı´nın önemini anlatan Mete Yarar, "Barış Pınarı Harekatı bölgede birçok oyunu bozdu. İsrailliler, 6 yılda planladıklarımız bitti yorumunda bulundu. Mesele Suriye topraklarında bir yer elde etmek değildi, amaç büyük İsrail projesinin bir parçası yapmaktı. Sınırları değiştirilmeye çalışılan Türkiye, sınırları değiştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye´nin coğrafyada başkaldırışıdır ve operasyonların devamı geldi. Barış Pınarı Harekatı ise bitmedi, daha yeni başladı. Operasyon sadece teröristlerin temizlendiği bir durum değil, çok daha büyük bir planı bozuyoruz. İçimizdeki hainlerin temizlendiği bir süreç geçirdik. Türkiye ne zaman sınırda operasyon yapmaya karar verse, ülkemizde ya iç karışıklık çıktı, ya da bir ayaklanma benzeri olayla karşılaştı" diye konuştu.

'ARTIK MASADA KAZANAN BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye´nin sahada yaptığı operasyonlar sonucu masada da kazanmaya başladığını belirten Mete Yarar, "Türkiye ne sahada, ne de masada kaybediyor, aksine kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ABD´ye giderken bir ifade kullanmıştı. `Bundan sonra herkes kendi kararını verecek, ama artık bedel ödeyecek. Azdan az, çoktan çok gidecek´ demişti. Türkiye vatansever evlatları ve milli silahlarıyla daha çok başarılara imza atacak" şeklinde konuştu.

Konferans, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın, Mete Yarar´a plaket, Başkan Erdoğan´ın eşi Feride Erdoğan'ın da Mete Yarar´ın eşi Gülnaz Kudunoğlu´na çiçek takdim etmesiyle sona erdi.



ÇANAKKALE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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