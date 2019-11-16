Çanakkale'de 44 mülteci yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 44 mülteci yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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