Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 51 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 17 erkek, 14 kadın, 20 çocuk toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.