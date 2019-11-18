Çanakkale'de 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mucadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelindeki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında bir tavuk çiftliğindeki depoda 4 bin 83 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İl genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak sürdürülen operasyonlar kapsamında önceki gün Erenköy beldesinde bulunan bir tavuk çiftliğindeki kümeslerin altında kaçak içki üretiminin yapıldığı bir deponun bulunduğu tespit edildi. Konunun adli makamlarla paylaşılması sonucu Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla depoda yapılan aramada toplam 4 bin 83 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirilerek ürünlerin tamamına el konuldu. Olayla ilgili şüphelilerin yakalandığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

ÇANAKKALE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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