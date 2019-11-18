Türk Eğitim-Sen, şehit öğretmenleri unutmadı

Türk EğitimSen Gelibolu Temsilciliği tarafından “Şehit Öğretmenleri Anma Programı” tertip edildi.

Gelibolu’dan saat 12:00 itibariyle 2 otobüs ile Conk Bayırı’na hareket eden öğretmenler, Conk BayırıKocadere arası 5.5 kilometrelik parkurda bayraklar eşliğinde yürüyüş yaptı. Türk EğitimSen Gelibolu Temsilciliği Başkanı Selim Dündar, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmasında, teröre şehit verilen öğretmenlerin hayat hikayelerine yer verirken, depremlerde de hayatını kaybeden fedakar öğretmenleri unutmadı. Dündar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün cihana bağımsızlığımızı haykırdığımız, bitti derken yeniden ayağa kalktığımız bu topraklarda, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' dediği, zafer üstüne zafer kazandığı noktada adımlarımızı vatan uğruna canını feda eden öğretmenlerimiz için atıyoruz. Kısacık meslek hayatlarına sığdırdıkları büyük fedakârlıkları öğretmenlik mesleğinin onuru ve saygınlığı içinde yaşatarak her zaman hatırlatmak için yürüyoruz. Mekânları cennet, ruhları şâad olsun. Şehit öğretmenlerimize minnettarlığımız ve sadakatimiz sonsuzdur."

Konuşmaların ardından, şehit öğretmenler için yemek ikramları yapıldı ve dualar edildi. Müzik öğretmeni Mustafa Denizci’nin türküleri ile anma programı sona erdi.

ÇANAKKALE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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